Tempo di quarantena, tempo di dirette Instagram. Tra le più divertenti ci sono quelle di Vieri e i suoi ospiti. Ieri è stato il turno di Cassano, che ha parlato tra l'altro di Ronaldo: "Giocatore stratosferico, Ronaldo quello vero è uno solo. Mi ricordo che si allenava quando voleva, adesso si usa spesso la parola Fenomeno. Era una roba imbarazzante per quanto era forte, calciava dal limite di piatto con una facilità, è il centravanti più grande della storia. Immagina che roba poteva essere con delle ginocchia a posto".



Cassano e Vieri poi prendono in giro Francesco Totti: "Si allena? Ma se non fa nulla tutto il giorno!. Ma quali scale? Si sta rincog...All’Europeo del 2004 potevamo andare più avanti. Se solo tu fossi stato in forma al 50% saremmo arrivati in semifinale. Mi ricordo una preparazione davvero stratosferica, con i pesi e le navette. Tu eri in formissima, poi, maledetto ginocchio tuo… sono i momenti, purtroppo".



Parole importanti di Fantantonio per Simone Inzaghi: "Pensavo potesse diventare prima allenatore Pippo che il fratello, invece Simone sta facendo tanta tanta roba".



Poi Cassano racconta lo scherzo della moglie: "Ero tranquillo e rilassato, stavo guardando le notizie di calcio. La prima cosa che faccio la mattina è vedere le notizie su Federer e Messi. Mi metto metto tranquillo a leggere e dopo due minuti arriva la secchiata d'acqua. È una donna più pazza di me. Dura come il marmo di...Caracalla’