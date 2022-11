L'esordio a Qatar 2022 si avvicina, eppuresi continua a parlare soltanto di una argomento:. 90 minuti in cui CR7. E a cui il club ha risposto con un breve comunicato, che fa presagire unatra le parti, con una scadenza molto vicina entro cui bisognerà trovare una soluzione: gennaio.Già, perché è chiaro a tutti che. Ma in vista della prossima sessione di mercato si ripropone il problema di qualche mese fa: dove può andare a giocare un campione come Cristiano?e tutte le altre idee di Jorge Mendes dello scorso agosto. Il, che in estate aveva valutato questa possibilità, sembra oggi deciso a non riaprire quel dossier. E quindi le opzioni che rimangono in piedi sono, principalmente, due: la prima, quella, porta a unaver detto addio nel 2003 per partire alla conquista del mondo. La seconda possibilità, invece, è quella: CR7 in the USA, con l'di un altro numero 7 ex Manchester United (e Real Madrid, anche se lì indossava il 23) come David Beckham che sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.La palla passerà al campione di Madeira, che dovrà decidere se, per l'ultima sfida della sua vita,. Sempre che, come ha annunciato durante l'intervista a Piers Morgan, il Portogallo non vinca il Mondiale con un suo gol decisivo in finale, magari contro l'Argentina di Leo Messi. A quel punto, si potrebbe scrivere davvero la parola fine a una carriera straordinaria, offuscata dalle ombre degli ultimi mesi.