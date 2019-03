Joao Couto, allenatore di CR7 nell'Under 19 biancoverde (2001-02) e "primo" maestro del fenomeno portoghese, ha raccontato a Tuttosport: "Che Cristiano ripetesse di voler diventare il miglior giocatore del mondo non è una leggenda, a me l'ha detto tante volte a quei tempi. Io? Sorridevo, ma non gli ho mai riso in faccia perché non avevo mai visto prima - e neppure dopo - un ragazzo così ambizioso e affamato: e io qui ho allenato anche altri nazionali, tipo Quaresma, Nani, Moutinho... Piuttosto dicevo a Cristiano: se vuoi diventare il migliore, devi lavorare molto e seguire le istruzioni dei tuoi allenatori. La verità è che Cristiano, oltre ad avere qualità tecniche e fisiche straordinarie, aveva già di suo la cultura della fatica. Non si accontentava mai, finito l'allenamento trascorreva due ore da solo in palestra. E quasi sempre svolgeva anche un programma personalizzato con l'allenatore della prima squadra. Provava e riprovava i dribbling, i tocchi di palla, i tiri. E poi era competitivo a un livello incredibile".



DA RAGAZZINO - "Si vedeva che era da Pallone d'Oro? Io ero convinto che, con tutto quel talento e quello spirito, sarebbe diventato uno dei migliori. Se adesso è il numero uno - e lo è senza dubbio - è perché ha accompagnato le qualità con una mentalità straordinaria".



INSEGNAMENTI - "Individualmente aveva poco da imparare, ma l'Accademia dello Sporting lo ha aiutato a migliorare a livello di gioco di squadra, tatticamente e difensivamente".



RONALDO JUVENTINO - "E' nel club giusto. Lui ha bisogno di una società ambiziosa e competitiva come lui e la Juventus lo è, perché ogni anno lotta per vincere tutto".