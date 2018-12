Intervistato da Sky Sport l'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo ha commentato così la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria: "La squadra ha fatto molto bene in questa prima parte di stagione, vincendo quasi tutte le partite. Ma la stagione è ancora lunga, serve mantenere l'attenzione e continuare a lavorare. VAR? Mi piace, perché elimina gli errori. In ogni caso sono decisioni difficili per l'arbitro, bisogna lasciarlo lavorare tranquillo".