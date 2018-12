: professionalità quasi maniacale, serietà assoluta, scrupolosità.Loro sono tutt’uno con il pallone e anche se pesano qualche chilo in più possono regalare magie; Cristiano ha bisogno di essere efficientissimo sul piano atletico e psicologico per esprimersi ai livelli più alti. Questo per dire che la competitività, la fame di gloria e successi, la smania di vincere sono stati e sono elementi essenziali per determinare la grandezza del campione della Juve.@steagresti