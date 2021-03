Anche gli extraterrestri, a una certa età, hanno la necessità di tirare un poco il fiato. C’è chi, come Ibra, sfrutta la pausa per divertirsi e guadagnare sul palco dell’Ariston. C’è chi, come CR7, viene fatto accomodare in panchina in panchina, è così ha modo di vedere e di riflettere su quella che sarà la Juventus del futuro prossimo. È esattamente ciò che è accaduto a Torino ieri sera nella vittoria per 3-1 sulla Lazio...