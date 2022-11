Il gol è di Bruno Fernandes. Termina così la diatriba sulla prima rete contro l’Uruguay che la federcalcio portoghese era pronta a dimostrare fosse di Cristiano Ronaldo. Secondo un comunicato della FIFA rilanciato da ESPN, la testa di CR7 non ha toccato la sfera dopo il cross dell’ex compagno di squadra al Manchester United. Nel comunicato si legge: “Nella sfida tra Portogallo ed Uruguay, utilizzando la tecnologia ‘Connected Ball’ inserita all’interno di Al Rihla, pallone ufficiale dell’Adidas, possiamo dimostrare definitivamente che non c’è stato alcun contatto tra Cristiano ed il pallone per il gol che ha sbloccato la partita contro l’Uruguay”.