Nuove polemiche intorno alla famiglia di. Mentre CR7 resta in autoisolamento a Madeira dopo che i compagni allasono risultati positivi al Covid-19, la compagna del portoghese finisce al centro della bufera sui social:Lady CR7 a spasso in un lungo abito nero per le vie di Madeira nonostante il monito delle autorità portoghesi di restare a casa per contrastare la diffusione del coronavirus: "Un abito che non sembrava proprio adatto ad andare in farmacia o dal medico ma da shopping", scrive il Daily Mail. Ad alimentare ulteriormente la polemica in Portogallo, il fatto che la stessa Georgina avesse aderito sui social alla campagna, tradotto, come testimoniato anche dal suo ultimo post su Instagram.