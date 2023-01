L'affare monstre che ha portatoin Arabia Saudita non porta la firma del super agente. La stella portoghese ex-Juve, dopo la rottura con il Manchester United ha iniziato a lavorare da solo al suo futuro o meglio, non più con lo storico procuratore, bensìSi tratta, rivela The Athletic di, oggi definito come braccio destro di CR7, ma il cui legame nasce nasce nei primi anni 2000 grazie al suo lavoro con la nazionale portoghese mentre era sotto contratto con la Nike. Di fatto è stato lui a trattare con il Manchester United per la rescissione ed è considerato il "commerciale" di Cristiano, colui che contro il volere di Jorge Mendes, ha convinto Ronaldo a rilasciare la lunghissima intervista aTutto nasce, riporta Publico in Portogallo, dalla scorsa estate quando Ronaldo voleva l'addio al Manchester United per un club da Champions e con uno stipendio minimo garantito da circa 5 milioni (e la restante parte pagata dai Red Devils). Mendes non è riuscito a portargli un'offerta concreta e l'ha convinto a rimanere a Manchester e giocarsi le sue carte con Ten Hag, ma da lì è iniziato il divorzio.E insieme all'inizio del divorzio sono iniziate anchealcuni usciti a mezzo stampa, ma che hanno portato i Red Devils a lamentarsi pesantemente anche con Mendes. Il manager era però convinto chegli avrebbero consentito di ottenere nuove offerte, madopo le sostituzioni e arrivando alla rottura dopo la gara con l'Uruguay.Da lì la fine del rapporto, conaccompagnandolo anche sul jet privato che lo ha portato a Riyadh. Resta solo da capire, ora, la questione dei diritti d'immagine, non cifre da poco conto, perché Ronaldo è ancora fra gli assistiti della Polaris, l'agenzia parallela della Gestifute di Jorge Mendes dedita proprio a questo campo. Ci sarà maxi-rottura milionaria anche li?