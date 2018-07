La portata della notizia è enorme, abbastanza da smuovere anche i bookmaker. Che però, sul pressing della Juventus per Cristiano Ronaldo, procedono cauti, in attesa di ulteriori conferme. Le indiscrezioni riportate da Marca - secondo cui la Juve è pronta a sborsare 120 milioni per quattro anni di contratto - portano comunque in basso la quota su CR7 a Torino: sul tabellone Sisal Matchpoint i bianconeri sono passati da 6,00 a 1,75 e sono ora la prima scelta in tabellone, davanti al Real Madrid (che rimane a 2,00 per la prossima stagione) e al Paris Saint Germain, a 3,00. Il passo avanti della Juve ha intanto lasciato indietro il Manchester United: il ritorno ai Red Devils di Ronaldo è da sempre una delle opzioni più “calde” nelle scommesse sul suo prossimo club, ma le ultime news hanno allontanato la squadra di Mourinho a quota 7,50.