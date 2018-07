Un weekend di relax in Grecia, calma apparente sul fronte Cristiano Ronaldo-Juventus. Apparente perché non sono andati in scena nuovi vertici, ma i contatti telefonici tra le parti sono proseguiti senza tregua. CR7 si trova ancora in Grecia, come testimoniano le ultime foto pubblicate dalla compagna Georgia su Instagram e aspetta il via libera del suo procuratore Jorge Mendes per volare in direzione Torino. Destinazione? L’aeroporto di Caselle, luogo in cui tra l’altro è nata la suggestione Ronaldo alla Juventus.



IL SORRISO DI MENDES - Era il 26 giugno quando nel capoluogo torinese arrivava Joao Cancelo, direttamente dal Valencia. Il portoghese, in compagnia del procuratore Jorge Mendes, sbarcava a Torino prima di sottoporsi alle visite mediche di rito per diventare un nuovo giocatore della Juventus. Un tifoso alla alla vista del procuratore gridò: “Portaci Ronaldo!”. Mendes rispose con un sorriso e un buffetto al ragazzo. Nessuno avrebbe mai immaginato che la situazione sarebbe diventata quella attuale, con Cristiano Ronaldo in attesa del via libera per approdare alla Juventus.



UNA SETTIMANA DI DIALOGHI - Cosa manca per chiudere? Il CdA del Real Madrid in programma martedì. Florentino Perez lo ha convocato per prendere tempo, in attesa di decidere se lasciar partire Ronaldo per 100 milioni di euro dopo l’accordo verbale preso con Jorge Mendes sulla clausola rescissoria. Nel CdA il Real concorderà la strategia a lungo termine: dai tifosi e dal club viene la richiesta di trovare prima un sostituto di CR7 e poi di procedere alla vendita. Florentino Perez si è preso un weekend di tempo per riflettere, la Juventus aspetta. Dopo una settimana di dialoghi ininterrotti con Mendes e grandi passi avanti, la società bianconera attende l’ok definitivo dell’agente per presentare la proposta ufficiale da circa 100 milioni di euro al Real Madrid.



GIORNI CHIAVE - L’ottimismo della Juventus non è calato durante il weekend, anzi: Mendes fornisce continue rassicurazioni ai bianconeri, Ronaldo aspetta solo la Juventus ed entrambi i portoghesi sono convinti che il Real rispetterà il patto d’uscita fissato tra 100 e 120 milioni di euro tasse incluse. Domani i contatti proseguiranno, martedì ci sarà il CdA (verrà decisa la modalità migliore per dirsi addio) e la Juventus è convinta che la prossima possa essere la settimana decisiva per la chiusura della trattativa. Il carattere di Florentino Perez costringe la Juve ad essere ancora cauta, ma nel duo Marotta-Paratici e soprattutto in Agnelli c’è grande sicurezza dettata dall’accordo già trovato con Cristiano Ronaldo. E soprattutto dalla volontà del portoghese di vestire bianconero.



@AleCosattini