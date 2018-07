Cristiano Ronaldo vive la sua prima giornata da giocatore della Juventus, ma da giorni è ormai il protagonista indiscusso delle quote sulla prossima stagione. L'arrivo a Torino ha consolidato innanzitutto la posizione della Juve nella corsa al prossimo scudetto: un altro trionfo in campionato si gioca appena a 1,45 sul tabellone Snai, con Napoli e Inter a 6,50 e 7,50 e la Roma a 10,00. A livello di club è evidentissimo l'effetto di CR7 anche nelle scommesse sulla Champions League, con la Juventus data favorita a 6,50 (insieme a Manchester City e Barcellona) per la vittoria finale. In netto calo anche l'obiettivo "triplete" dei bianconeri, passato grazie a CR7 da 25,00 a 15,00. Tornando al campionato, è facile immaginare il gol di CR7 nella prima giornata di Serie A, obiettivo a 1,50; più nel dettaglio, i quotisti puntano sul gol con un tiro di destro (a 1,75), ma non è escluso il colpo su punizione (12,00) o su rigore (3,50). Con tutta probabilità, Ronaldo sarà in corsa anche per il titolo di capocannoniere: eguagliare il bottino di Icardi e Immobile dell'ultima stagione (29 gol) pagherebbe 1,85, mentre superare il record di Higuain - che nel 2015/2016 arrivò a 36 reti - è un traguardo a 4,50. Caldissime anche le quote "europee": per la Champions, l'asticella fissata dai quotisti Snai è un totale di almeno 12 reti (traguardo che il portoghese ha sempre centrato nelle ultime tre edizioni) a quota 1,85.