A 360 gradi. In un'intervista concessa a Tuttosport: "Qui sono molto felice, la città è carina, cool. E' diversa da Madrid, è più piccola, mi piace. Il club è ottimo, l'organizzazione è top, i tifosi sono fantastici, i calciatori sono molto buoni: umili, lavorano sodo., per la solidità, negli ultimi anni ha fatto due finali di Champions e ha vinto sette scudetti di fila. In Italia c'è l'atmosfera che mi piace, l'approccio con il presidente Agnelli ha fatto la differenza. Possibilità di trovare il Real Madrid a febbraio o marzo? Non ci penso, non mi interessa. Voglio vincere con il mio club e il mio club è la Juve. Non dimentico, ma il passato è il passato. Voglio solo vincere con la Juve"."Juve su giocatori del Real? Non abbiamo bisogno di altri rinforzi, l'organico è di qualità"Il calcio è uno sport di squadra, non è un'ossessione. Se la vivi così ti limiti. Sono venuto alla Juve per vincere la Champions, vediamo cosa succederà"."La perdita di mio padre, nel 2005. Lui sarebbe stato felie di me sì, ed è felice. Lui vede tutto"."Non a breve. Vado in chiesa, ogni settimana. Perché sono cattolico e mi piace ringraziare Dio per quello che mi ha dato. Non vado in chiesa per chiedere qualcosa, perchè io ho tutto grazie a Dio".Alla Gazzetta dello Sport ha poi aggiunto: "Penso di meritarlo tutti gli anni, lavoro per quello, però se non vinco non è la fine del mondo. Sono deluso ma la vita continua. L'anno prossimo farò di tutto per vincerlo"."Non mi manca, magari manco io a lui. Magari ha bisogno lui di me.