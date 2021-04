Cristiano Ronaldo, attaccante di Juventus e Portogallo, ha gettato a terra la fascia da capitano nella sfida contro la Serbia, quando il suo gol-non gol non è stato assegnato. Quella fascia da capitano, scaraventata sul prato di Belgrado, è stata battuta all'asta per 64mila euro a scopo umanitario: il ricavato sarà utilizzato per fornire le cure medino a un bambino serbo di sei mesi affetto da atrofia muscolare spinale e bisognoso di assistenza medica all'estero.



L'annuncio è stato dato da Jovan Simic, fondatore dell'organizzazione Together for Life, su Twitter, ringraziando anche il vigile del fuoco di Djordje Vukicevic, che ha raccolto la fascia da terra e l'ha offerta all'organizzazione umanitaria.