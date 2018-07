Il campione portoghese, secondo i dati di Top Star, si colloca ai primi posti della classifica dei personaggi per notorietà, simpatia e bravura. La forza del personaggio permetterà alla Juventus di rafforzare la "brand equity" a partire dal numero di simpatizzanti certificati dalla ricerca SV Fans Cristiano Ronaldo, pur senza aver mai giocato in Italia, si conferma attraverso i dati Top Star una stella di prima grandezza nel firmamento dei testimonial.



La sua notorietà ha toccato nel maggio scorso con l'85,2%, il massimo degli ultimi 4 anni, un livello pari a quello dell'italianissimo Christian Vieri e non lontano dai leader Francesco Totti (98%) e Gianluigi Buffon (95,7%). L'asso portoghese non è solo noto ma anche apprezzato per le sue qualità tecniche e il suo feeling: l'85,2% degli italiani assegna alla sua bravura/capacità professionale un voto compreso tra 7 e 10; il 58,2% apprezza la sua simpatia esprimendo su questo aspetto il medesimo range di voto. Il suo indice di forza, che esprime in forma sintetica il suo livello di reputazione, raggiunge anch'esso nel maggio scorso il massimo degli ultimi 4 anni toccando quota 122,5, un livello che gli permette di superare il nuovo "numero 1" del PSG Buffon e che si pone allo stesso livello di una stella dello sport italiano come Federica Pellegrini.



Partendo da una capacità di comunicazione di questo livello è facile prevedere che, se la trattativa della Juventus si chiudesse con successo, in brevissimo tempo il livello di notorietà in Italia della stella portoghese raggiungerebbe i vertici della classifica Top Star permettendo alla Juventus di incrementare di almeno il 25% il suo numero di simpatizzanti (coloro che pur non essendo tifosi vedono con simpatia il club bianconero), certificati dall'indagine SV Fans in 3,1 milioni.