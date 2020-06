Non decolla - tutt'altro - il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Oggi La Gazzetta dello Sport ha ribadito che la stella portoghese fatica ad intendersi col suo allenatore, non manca di farlo vedere col volto stizzito che tutta la Juve ha notato all'Olimpico dopo la finale di Coppa Italia ma non finisce qui. "C'è un nodo irrisolto, un problema storico: Sarri lo vorrebbe centravanti, Ronaldo si oppone e non fa più niente per nasconderlo", si legge.



Secondo il quotidiano, infatti, Ronaldo nell'ultimo allenamento prima del Napoli lo ha detto davanti a tutti in modo chiaro: davanti allo stesso Sarri e all'intera squadra, Cristiano ha ribadito la sua rigidissima preferenza. "Non voglio fare il centravanti", parola di CR7.