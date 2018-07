Dopo la conferenza stampa del tardo pomeriggio, Cristiano Ronaldo ha parlato anche a Sky Sport nel suo primo giorno da nuovo calciatore della Juventus. Ecco le sue parole: "L'applauso dello Stadium dopo il gol in rovesciata è stato un momento speciale, aver segnato quel gol contro 'la mia squadra' è stato davvero un momento unico. Non sapevo che il futuro mi avrebbe portato qui, sono davvero molto contento di giocare nel miglior club italiano e in uno tra i migliori club del mondo come la Juventus. Dopo la partita ero entusiasta: non soltanto per la vittoria, per il gran gol, ma un dettaglio ha fatto la differenza. La reazione dei tifosi è stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Già mi piaceva questo club, da lì ancora di più e sono arrivato ora".