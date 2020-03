Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, stella della Juve, ha parlato alla trasmissione tv portoghese SIC, "24 ore di vita". Un racconto intimo, in cui la madre di CR7 ha rivelato cosa farebbe se le restassero solo 24 ore di vita.



SULLA STATUA DI CR7 - "Quando è stata svelata la statua nel centro di Funchal, Cristiano era in Italia. Quindi gli ho lasciato un messaggio sul cellulare: 'Tua madre è molto orgogliosa di te, figlio mio. Sei l'orgoglio della mia vita, devi tenere tutti uniti e badare a ognuno quando tua madre se ne andrà. Hai buon cuore. E tua madre ti ama molto".



SULL'INFANZIA - "Qui sono nata, c'è molta nostalgia. Eravamo molto poveri, mia madre doveva combattere prima la fame per sostenere i suoi figli. E mio padre non è mai stato un uomo responsabile. Avevamo una casa di paglia, ma eravamo felici".



SULLA MADRE - "Persi mia madre a sei anni, per infarto. Ricordo di essere andata a casa di mia nonna e poi siamo stati portati in orfanotrofio. Mio padre rimase con un figlio, il più grande, gli altri quattro affidati a una struttura. Non l'ho mai perdonato, non ho rimorsi. Ha fatto bene a portarci lì, se ci avesse avuto con sé avremmo fatto la fame e qualcuno forse sarebbe morto".