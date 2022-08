Comincio a dubitare dell’intelligenza die del suo agente. Entrambi, per esempio, avrebbero dovuto sapere che, prima o poi,e che rinegoziare con club diversi da quelli inglesi sarebbe stato praticamente impossibile.. Non è questione di allenamento, di nutrizione, di sacrifici personali, di diete sofisticate. Il decadimento è inesorabile e, dunque, inevitabile ed incidere nel cuore delle partite diventa sempre più difficile. A maggior ragione se, come in questo periodo, Cristiano viene da una sosta prolungata (quella delle ferie) e con la sua squadra (il Manchester United) ha fatto tre o quattro giorni di preparazione.Come dice il Vangelo, c’è un tempo per tutto., che sta raccontando a tutti la favola metropolitana di quanto lui sia un uomo spogliatoio. Per me - l’ho già scritto su Calciomercato.com - Ibrahimovic non lo è e meglio avrebbe fatto, a 40 anni suonati, a ritirarsi. Ma almeno, dalla sua, lo svedese ha un merito: si è ridotto il contratto da nove milioni ad un milione e mezzo, accettando una serie di bonus legati alle presenze e ai gol. In pratica al rendimento., ovvero la massima competizione internazionale. E pazienza se - come ha scritto opportunamente Pippo Russo in un’analisi magistrale quanto impietosa del portoghese - anche lui, con lo United, ha fallito la qualificazione nei primi quattro posti nella Premier.. Tuttavia anche i compagni, per piaggeria, e la critica, per incompetenza, hanno incoraggiato la narrativa di un calciatore che, da solo, garantiva l’1-0 in tutte le partite, quindi una vittoria probabile, se non certa.. E, ove mai l’assunto avesse contenuto un barlume di verità, quante volte e in quante partite Ronaldo è risultato decisivo in senso negativo e, dunque, contrario? Quante volte, per esempio, i compagni hanno reclamato un passaggio che avrebbe consentito di blindare un risultato e quel passaggio non è mai arrivato per egoismo e presunzione? E quante punizioni ha calciato, in Italia, prima che una, casualmente e miracolosamente, si insaccasse alle spalle di Sirigu, portiere del Torino.. Certo con una storia di grandezza assoluta, ma ormai impossibile da prorogare per sé e per gli altri.. L’argentino, anche se controvoglia, è finito al. L’anno scorso non ha brillato nemmeno in Ligue 1, figurarsi in Champions. Ma quest’anno è partito meglio e, forse, ancora qualche bagliore riuscirà a mandarlo. Tuttavia è alla fine anche lui e ogni altra proiezione futura, oltre che illusoria, è falsa.