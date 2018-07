Secondo il tabloid britannico The Sun, Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato ai dipendenti del resort in cui ha passato le vacanze in Grecia una mancia da oltre 17.000 sterline (circa 20 mila euro). Prima di partire alla volta di Madrid per poi atterrare a Torino, Ronaldo avrebbe chiesto ai proprietari della struttura di spartire la somma donata tra tutti i loro dipendenti premiati dal campione portoghese per la loro professionalità. In questo momento Ronaldo si trova in Cina dove seguirà eventi organizzati dalla Nike per i prossimi due giorni prima di godersi gli ultimi giorni di vacanza. Il prossimo 30 luglio si allenerà per la prima volta con la Juventus nel nuovo centro sportivo della Continassa.