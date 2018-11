Apparso fuori fase e fuori partita, apparso forse (forse) effettivamente stanco.In una serata no contro una squadra di corsa e organizzata come il Cagliari, il bottino di Cristiano Ronaldo recita: un palo a Cragno battuto colpito con un tiro di sinistro di rara violenza, un assist decisivo per Cuadrado che ha chiuso la partita, una serie di gol sfiorati.Quindi, mescolando bene il tutto, emerge una sola incontrovertibile conclusione: anche un Ronaldo sottotono, magari il peggior Ronaldo della stagione, almeno in serie A fa la differenza.