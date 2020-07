Ti fanno vincere le partite, si contendono lo scettro da capocannoniere, cercando di battere se stessi anno dopo anno, alla ricerca di record da scrivere. Eppure, oltre al lato scintillante della medaglia, per gli attaccanti c'è anche quello oscuro: i gol sbagliati.e compagnia brillano per i numeri che riescono a costruire stagione dopo stagione, ma allo stesso tempo sono anche tra i giocatori che sbagliano più gol a tu per tu con il portiere.E partendo da qui, da attaccanti imprecisi sotto porta, soprattutto, soprattutto Ciro, che da cecchino implacabile si è trasformato in un qualcosa che non è più lui ("non mi sento me stesso" le sue parole di qualche giornata fa),, le cosiddette big chance (dati thekorner), quelle azioni che ci si aspetta vengano convertite in gol. Da una parte un periodo no, l'imprecisione, l'accentramento di un singolo, ma dall'altra, spulciando chi è che sbaglia, anche tante occasioni create. Esempi?. Andrea