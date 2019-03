Il nostro brand ambassador @Cristiano ci racconta la sua prima stagione in bianconero #DAZN #SerieATim pic.twitter.com/czT3aLXVi9 — DAZN Italia (@DAZN_IT) 12 marzo 2019

, stella della, parla a DAZN della sua avventura in bianconero nel giorno della sfidacontro l': "Le cose sono come sono: ovviamente ho lasciato molti amici a Madrid, ho lasciato un grande club (il Real). Ho lasciato un club che mi ha dato molto amore, persone, amici... Ma non mi manca il paese, perché qui ho lo stesso trattamento.e"."Le prestazioni della squadra, a mio parere, sono state molto buone, molto positive. In campionato, siamo ancora imbattuti, non abbiamo perso nessuna partita. È fantastico .Secondo me, abbiamo tutto per essere campioni. C'è ancora molto da fare, ma abbiamo un grande vantaggio e se continueremo così, saremo indubbiamente campioni"."Abbiamo vinto la finale della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Il mio primo titolo qui. Un bilancio positivo a livello individuale. Mi sento bene nel campionato italiano, un campionato difficile, per me e soprattutto per gli attaccanti. È una lega con molta qualità. Non mi aspettavo che ne avesse così tanta. La mia famiglia è felice e anche i miei figli. Ecco perché è tutto positivo qui".- "Sarà una partita difficile, l'Atletico ha giocato due finali di Champions League negli ultimi 4 anni, sono sicuro che si tratta di una squadra che prima o poi vincerà la Champions League. Sappiamo che sarà difficile, ma se la Juventus gioca bene passeremo il turno​".