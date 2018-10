Ma quanti attacchi ha la Juventus? Nella prima partita intera senza

Ronaldo, Allegri ha schierato Dybala e Mandzukic, con Bernardeschi che alternava sostanzialmente due posizioni, alle loro spalle e ai loro fianchi. Ma se consideriamo tutti gli attaccanti e/o i giocatori d'attacco (dunque anche Cuadrado e Bernardeschi), a disposizione di Allegri c'è una batteria insuperabile, in Europa, sia per numero che per qualità. Proviamo a vedere tutte le possibilità offensive dei bianconeri.



COL 4-4-2:

(1) Ronaldo-Mandzukic: qualità e fisico.

(2) Ronaldo-Dybala: qualità massima.

(3) Mandzukic-Dybala: potenza e tecnica.



COL 4-2-4 O 4-2-3-1:

(4) Cuadrado-Douglas Costa larghi ai fianchi di Mandzukic-Ronaldo: velocità, tecnica, potenza, agilità.

(5) Sempre Cuadrado-Douglas Costa ai fianchi di Ronaldo-Dybala: la cifra tecnica è irraggiungibile per chiunque, compresi Real Madrid e Barcellona.

(6) Cuadrado-Douglas Costa con Mandzukic-Dybala: misto tecnica, rapidità e potenza. Se togliamo una delle due ali per metterci Bernardeschi, arriviamo a 12 possibilità d'attacco. L'ex viola, a differenza delle due ali sudamericane, aumenta la capacità di copertura e toglie ben poco alla tecnica e alla fantasia.



COL 4-3-3:

(13) Cuadrado-Mandzukic-Ronaldo: sarà forse una delle versioni

più frequenti.

(14) Douglas Costa-Mandzukic-Ronaldo: quando è necessario perforare il consueto doppio muro delle avversarie più piccole.

(15) Bernardeschi-Mandzukic-Ronaldo: quando occorre un pizzico in più di equlibrio. Con Dybala al posto di Mandzukic arriviamo a 18 opzioni. Con Dybala al posto di Ronaldo arriviamo a 21.

(22) Fuori Mandzukic, Ronaldo centravanti, dentro Cuadrado e Douglas Costa per favorire il portoghese con i cross e gli assist dalle fasce. Con Bernardeschi al posto di uno dei

due sudamericani tocchiamo quota 24. Fuori Ronaldo con Mandzukic

centravanti e con due ali, siamo a 27 attacchi.



IL MASSIMO - Ma un giorno, anche solo per pochi minuti, potremo mai vedere tutti gli uomini d'attacco in campo, uno accanto all'altro o magari uno addosso all'altro? Allegri si augura di no, perché significherebbe che quella partita va ripresa per i capelli. Ma se accadesse, avremmo questa Juve. A centrocampo Cuadrado a destra, Douglas Costa a sinistra, Bernardeschi in mezzo accanto a un centrocampista puro, in attacco Dybala a destra, Mandzukic centravanti, Ronaldo a sinistra. Con quest'ultimo folle schieramento ne abbiamo contati 28, di sicuro ne abbiamo lasciato fuori qualcuno. Ai lettori il voto: quale vi piace di più?