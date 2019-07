Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, è stato intervistato da Marca, che ieri lo ha premiato a Madrid. Queste le parole su Marcelo, suo grande amico: "E' felice a Madrid, io sono andato molto d'accordo con lui. Parlo con lui, con Casemiro, con Pepe e Coentrao quando c'erano... Andavo d'accordo con tutti. Marcelo è un ragazzo molto divertente e mi manca. Chi andrebbe bene per la Juve? Non ho intenzione di fare nomi, anche se ovviamente alcuni si adatterebbero, ma sono molto contento della Juve, ci stiamo rinforzando e c'è un ottimo staff, con bravissime persone".



SUL BARCELLONA - "Lo vedo di nuovo molto forte. De Jong, Griezmann, si sono rinforzati. E' sempre uno dei migliori team al mondo".



SU NEYMAR - "Barcellona? Non lo so, è un grande giocatore e vado molto d'accordo con lui. Ci siamo visti di recente. Ma si parla molto di lui: Madrid, Barcellona, Juventus... E' il lavoro della stampa perché devi vendere, ma penso che rimarrà a Parigi".



SU DE LIGT - "Se ho avuto un ruolo importante per portarlo alla Juve? Non credo. In Nations League gli ho fatto i complimenti come calciatore, lo fanno tutti. L'ho detto come uno scherzo, ma non può influenzare un acquisto. Certo, ora sono contento che sia con noi".



SULLA CHAMPIONS - "Favoriti? Sempre gli stessi: Real, Barcellona, Atletico, Juve, Bayern, Liverpool. Barça, Real e City, forse, che hanno speso più di tutti, sono forse i veri favoriti, ma nel calcio non sempre vincono loro".



SU BUFFON - "Non abbiamo parlato della Champions. Lo ammiro e mi ha detto che era molto felice di stare assieme dopo tanti anni da avversari. Gli ho detto la stessa cosa, secondo me è uno dei migliori portieri al mondo se non il migliore. E' nella storia, come Casillas. Sono molto felice di stare con lui".