Ronaldo il Fenomeno, ex bomber di Inter e Milan, oltre che campione del mondo con il Brasile nel 2002, si è sposato con Celina Locks. La 33 anni modella e imprenditrice brasiliana ha posato per numerose riviste di moda e sfilato su passerelle internazionali oltre a essersi aggiudicata il titolo di Supermodel of the World. Celina a fondato un brand che porta il suo nome e che opera nel settore beauty. Come ricorda Sportmediaset, Celina e Ronaldo, 47 anni, si sono conosciuti 7 anni fa e a gennaio l'ex Pallone d'oro le ha chiesto di sposarlo. Detto, fatto: tre giorni fa le nozze, come testimoniato dalle foto postate su Instagram, social sul quale Celina Locks ha una pagina ufficiale con 486.000 followers.



SCORRI PER GUARDARE LE FOTO PIU' BELLE DI CELINA LOCKS E RONALDO IL FENOMENO!