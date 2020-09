Gentile Procuratore,sono un calciatore svincolato, attaccante con esperienze in serie D e Lega Pro. Professione attaccante, età 34! Sono rimasto senza squadra e senza procuratore, abbandonato da tutti. Motivo? Sono considerato "vecchio" a causa delle nuove restrizioni per gli over in Lega Pro. Poi leggo le notizie di calciomercato dove gli attaccanti più pagati e desiderati hanno un'età media di 34 anni (Ronaldo, Messi, Suarez e Dzeko: età media circa 34!). Ben per loro che sono campioni e meritano quello che ricevono, ma un calciatore trentaquattrenne di terza fascia meriterebbe almeno rispetto in quanto anche noi siamo dei calciatori di professione. Io ce l'ho con il sistema che deve avvantaggiare le società di calcio (i direttori pensano solo al minutaggio dei giovani!) a discapito di noi calciatori sopra i 30. Non è un piagnisteo solo personale in quanto, come me, a spasso ci saranno almeno altri 200 calciatori! Lei cosa ne pensa? Quale potrebbe essere una soluzione? Bomber '86I calciatori giovani (quelli utili e indispensabili per ricevere soldi se impiegati in campo) difficilmente andranno a ricoprire i ruoli più delicati della difesa (difensore centrale) e dell'attacco (attaccante centrale); i bomber sono merce rara e i c.d. vecchi con tanti gol in carriera saranno sempre ricercati (e ben pagati) dai direttori sportivi anche in tempo di limitazioni per gli over.Va, infatti, ricordato che per la prossima stagione le rose in Lega Pro saranno limitate a 22 calciatori con l'obbligo di inserire molti giovani fino alla classe '98.dove i bomber sono sempre ben accetti oppure tentar fortuna all'estero in campionati anche minori?Non resta che chiedere aiuto a un agente sportivo che abbia contatti all'estero...non c'è più solo la fuga all'estero dei cervelli nostrani, ma anche quella dei calciatori con i piedi buoni!: fino a che età un bomber può assicurare gol in doppia cifra alla sua squadra?