La squadra di Pirlo è trascinata dai gol di dei due attaccanti che si conoscono dai tempi del Real Madrid. Feeling perfetto tra gli ex merengues, con CR7 che è sempre andato a segno da quando è stato schierato in Serie A: 6 gol lui (con due doppiette), 8 Morata.Numeri pazzeschi per i due attaccanti, che si sono ritrovati dopo lo stop forzato per Cristiano a causa del Covid.