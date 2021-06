Dopo l'eliminazione del Portogallo dall'Europeo nel mirino della critica è finito. L'attaccante della Juventus è al centro del ciclone e delle polemiche, non tanto per le sue prestazioni in campo quanto per quello che ha fatto fuori. Dopo il fischio finale dell'arbitro nel ko contro il Belgio, infatti, uscendo dal campo CR7 ha gettato per terra la fascia da capitano che aveva al braccio tirandole anche un calcio. E in Portogallo non hanno preso benissimo il suo gesto.