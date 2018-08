C'è solo la Juventus per Cristiano Ronaldo. Almeno in questo inizio di stagione. Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante portoghese ha deciso di rinunciare alle prossime due partite in nazionale: l'amichevole con la Croazia e la gara di Nations League contro l'Italia del 10 settembre a Lisbona.



CR7 preferisce restare a lavorare a Torino: l'accordo con la Juve e il suo ct è già più che ipotizzato. Poco più di una settimana dopo Portogallo-Italia, sarà già ora di giocare la prima con i bianconeri in Champions League, il suo giardino preferito ma anche l'orizzonte da mostrare ancor più nitido alla sua nuova squadra.