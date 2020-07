. Era l’estate del 2013, il campione del mondo di Lippi incominciava ad allenare il Palermo, dopo la breve esperienza in Svizzera a Sion, e quel ragazzo argentino, che non aveva ancora compiuto 20 anni, sembrava soltanto uno dei tanti giovani sponsorizzati dal presidente Zamparini. Il tempo, invece, ha dato ampiamente ragione a Gattuso, perché"Dybala è stato più decisivo di Ronaldo", ha scritto Giancarlo Padovan commentando l’ultima partita della Juventus contro il Genoa e sono pienamente d’accordo con lui, con una aggiunta importante.. Finalmente si sono convinti anche i dirigenti bianconeri che l’estate scorsa lo avrebbero ceduto volentieri, se il giocatore avesse accettato di lasciare Torino. Mai come stavolta i tifosi che invocavano la sua conferma hanno avuto ragione e infatti presto Dybala firmerà il rinnovo del contratto, con la prospettiva di rimanere a vita alla Juventus.. Non è un caso inoltre che Dybala, al contrario di tanti altri stranieri non soltanto della sua squadra, abbia deciso di rimanere in Italia durante la pandemia, prima ancora di sapere di essere positivo, perché in Argentina ci torna volentieri ma soltanto quando lo chiama la nazionale.. Argentino come il mitico numero 10 Sivori, che ricorda per il fisico e i movimenti in campo, Dybala però non ha il vizietto che aveva il suo predecessore bianconero di provocare gli avversari, collezionando espulsioni in serie.Per carattere, infatti, assomiglia di più all’altro mitico numero 10 della Juventus, Del Piero, che ricorda anche per il modo con cui calcia le punizioni e più in generale per la facilità con cui beffa i portieri avversari, pennellando gol con il suo magico sinistro, come l’altra sera a Genova. Non sappiamo come finirà questo strano campionato, e tanto meno l’inseguimento della Juventus alla Champions,. Questa è la sua quinta stagione con la maglia bianconera e il tempo è dalla sua parte, perché è maturo per indossare quella fascia che negli ultimi anni è passata da Buffon a Bonucci e infine a Chiellini. E oltre al tempo anche il destino è dalla sua parte, perché sapete chi è stato l’ultimo capitano della Juventus con la maglia numero 10? Risposta facile: Del Piero, dal 2001 al 2012. E sapete chi è stato l’ultimo straniero capitano della Juventus? Risposta meno facile: Sivori, tra il 1963 e il 1965.