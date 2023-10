Al-Ettifaq fans started a "Messi, Messi" chant and this was Cristiano Ronaldo's reaction.pic.twitter.com/tlCNiWLOje — Roy Nemer (@RoyNemer) October 31, 2023

È unfurioso quello delle ultime ore. L’ottavo Pallone d’Oro aha scosso il giocatore dell’che, prima sui social, e poi in campo ha mostrato tutto il suo disappunto. Nelle scorse ore aveva infatti sorriso alla notizia dell’ennesimo trofeo individuale per l’argentino e nel match conha rincarato la dose.Nervoso già per l’arbitraggio – ha fatto il segno del cambio verso l’arbitro dopo una sua decisione errata – il portoghese ha reagito male ai cori che i tifosi avversari intonavano per farlo innervosire. I fan della squadra diinfatti cantavano il celebre coro ‘’ mentre CR7 era in possesso palla. E l’exha risposto a tono,e facendo ampi gesti di dissenso. Anche se distanti, la rivalità tra i due non accenna a scemare