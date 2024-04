Ronaldo non è più il proprietario del Cruzeiro: UFFICIALE la cessione del club

La notizia era nell'aria da giorni, ora è ufficiale:Il club brasiliano ha annunciato l'atteso passaggio di proprietà, il Fenomeno ha ceduto le quote in suo possesso (il 90%) a, società gestita daL'ex attaccante di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan continuerà a far parte del consiglio d'amministrazione. Durante il suo periodo da proprietario (poco più di due anni, aveva acquistato il Cruzeiro nel dicembre del 2021) Ronaldo ha cancellato i debiti e portato il Cruzeiro nella prima divisione brasiliana.

Após semanas de conversas e negociações, Ronaldo e a empresa BPW Sports, ligada ao empresário Pedro Lourenço, assinaram um acordo para a aquisição da totalidade das ações da Tara Sports Brasil, empresa detentora de 90% do Cruzeiro SAF.

Ronaldo continuará como membro do conselho…

BPW e Tara Sports Brasil chegam a um acordo para aquisição da totalidade das ações do Cruzeiro SAF



Empresa ligada a Pedro Lourenço passa a ser acionista majoritária do clube celeste.



Empresa ligada a Pedro Lourenço passa a ser acionista majoritária do clube celeste.

- Ronaldo ha parlato in conferenza stampa: "È inevitabile non ricordare due anni e quattro mesi fa, quando accettai la grande sfida di acquistare il Cruzeiro. Da allora abbiamo affrontato molte sfide, la stragrande maggioranza delle quali abbiamo vinto, abbiamo commesso errori, abbiamo inciampato lungo il cammino, ma oggi posso dire che consegno il Cruzeiro nelle mani di Pedrinho con un sentimento di tranquillità e dovere compiuto, poiché la situazione era molto precaria".