Smaltita l'euforia per la rimonta in Champions League sull'Atletico Madrid, la Juventus torna in campo e oggi, alle 12.30, affronta il Genoa nella 28esima giornata di Serie A. Una sfida, quella di Marassi, a cui non prenderà però parte Cristiano Ronaldo. Massimiliano Allegri ha preferito non convocare il portoghese - mattatore e autore di una tripletta nel 3-0 sui Colchoneros di martedì - per preservarlo in vista delle due gare che giocherà col Portogallo e, soprattutto, dei quarti di finale di Champions contro l'Ajax. Una scelta legittima, che però non è piaciuta a tutti.



LA PROTESTA - Come riporta il Corriere della Sera, ieri molti tifosi che avevano acquistato il biglietto per la partita di oggi hanno chiamato la sede del Genoa, minacciando di restituire i tagliandi per l'assenza di CR7. Tanti juventini liguri, ma anche tanti genoani tra chi si è lamentato per aver perso l'occasione di vedere in azione il campione portoghese, una vera e propria calamita per tanti appassionati di calcio.