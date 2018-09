Cristiano Ronaldo fatica a sbloccarsi, Cristiano Ronaldo jr no. Il primogenito della stella della Juventus si è presentato ieri a Lucento per scendere in campo con la maglia bianconera. La mamma Georgina ad accompagnarlo, fino a bordocampo, dove nascosta sotto a un cappellino ha guardato il debutto di CRJunior.



4 GOL - Coi Pulcini della Juve (Under 9), Cristiano Ronaldo Junior ha realizzato 4 gol nel 5-1 contro la selezione del Lucento. 7 contro 7, 2010 (quelli della Juve) contro 2009 (i padroni di casa), come scrive Tuttosport il piccolo Ronaldo ha strappato applausi, prendendosi gli abbracci dei compagni (c'è anche Mattia Barzagli) e il 5 dal portiere avversario. Maglia sulla spalla? La numero 7.