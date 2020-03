Maria Dolores torna a sorridere. La madre di Cristiano Ronaldo, dopo l'ictus dei giorni scorsi, può tirare un sospiro di sollievo. Le sue condizioni, infatti, migliorano. Lo conferma lei stessa, attraverso un post su Instagram, in cui pubblica un selfie con la figlia Elma spiegando: "Mia figlia maggiore compie gli anni! Figlia mia, siamo qui, e saremo qui per molto più tempo, se Dio vuole".Il figlio, intanto, le è stato vicino nelle ultime ore. Ieri era volato in Portogallo, sfruttando il giorno di riposo. Oggi, invece, ha avuto un permesso dalla Juve: niente seduta alla Continassa, ore trascorse in patria con la madre.