Cristiano Ronaldo è sul mercato, o meglio ci si è messo. L'ex Juventus ha rifiutato di unirsi al ritiro dei Red Devils, ora in tournée in Asia, e si sta allenando da solo in patria. Le voci lo vogliono al Chelsea, al Bayern e ad altre big. La realtà è che grossi interessamenti dalle top league non sono arrivate. Fioccano invece le offerte per lui da campionati di secondo piano. Starà a lui decidere se continuare a cercare record in Premier e Champions League o accettare di scendere di livello, magari per prepararsi al meglio per il Mondiale di novembre, con ogni probabilità il suo ultimo.



ARABIA - L'ultima proposta però di certo lo farà tentennare. Secondo TVI/CNN Portugal, un club saudita ha offerto 30 milioni allo United per il portoghese. Per CR7 poi sarebbe pronto un contratto da 250 milioni di euro complessivi in due anni. E anche Mendes riceverebbe 20 milioni di commissione.