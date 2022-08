Dal Corriere dello Sport arriva un retroscena di mercato su Inter e Milan: nelle scorse settimane Cristiano Ronaldo era stato un’opportunità di mercato per le due milanesi. Attorno a fine giugno-inizio luglio, Jorge Mendes ha chiamato i due club sondando il terreno per un possibile ritorno in Italia dell'asso portoghese, svanito per il costo eccessivo del suo stipendio.