Cristiano Ronaldo si è stancato del Manchester United, dopo una sola stagione dal suo ritorno a Old Trafford, e vuole cambiare squadra. Questa è l'unica certezza che abbiamo, al momento. Sulla possibile nuova squadra del fuoriclasse portoghese invece ci sono molti più dubbi: gli ultimi rumors provenienti dall'Inghilterra ci dicono che il suo agente, il potente Jorge Mendes, lo avrebbe offerto al Chelsea. Prima dei Blues, CR7 si sarebbe invece proposto allo Sporting Lisbona, alla Roma e, addirittura, di nuovo alla Juventus.



A fronte della volontà di cambiamento di Ronaldo, e della sua ultima stagione, la peggiore dal punto di vista realizzativo dal 2006-07 ad oggi, con 24 gol in 38 partite, nel nostro SONDAGGIO di questi giorni abbiamo chiesto ai nostri lettori: "Ronaldo lascia il Man United: può ancora fare la differenza? Lo vorreste nella vostra squadra?". Con una maggioranza abbastanza netta, gli utenti di calciomercato.com hanno votato "no, ormai Ronaldo è un peso, non è più decisivo".





DI SEGUITO IL RIEPILOGO DEL SONDAGGIO



Ronaldo lascia il Man United: può ancora fare la differenza? Lo vorreste nella vostra squadra?



Sì, lo vorrei subito - 36% - 1976 voti



No, ormai è un peso - 64% - 3512 voti