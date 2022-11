La notizia del giorno era nell’aria da tempo. E adesso, impazza il tormentone.Le idee sono tante, le prospettive pure. A fare la differenza, ci sarà ilindove il portoghese vuole essere protagonista.L’ingaggio monstre fa già un’importante selezione. Sono in pochi, al mondo, a potersi permettere il sogno. Di certo, lanon avrebbe problemi. Nella sua ultima e rumorosa intervista, il cinque volte Pallone d’Oro ha citato il Manchester City di Pep Guardiola e una sliding door - quella dell'estate 2021 - che sa di rimpianto. Ma in Inghilterra non ci sono solo i Citizens.Fuori dal regno dorato della Premier League, altre due opzioni top sono rappresentate dale dal. Se per questioni di progettualità bavarese, la pista tedesca appare complicata, un’altra opzione potrebbe portare al Parco dei Principi: "Parigi? Per me la porta è aperta. Solo con i portoghesi della regione di Parigi, il club potrebbe riempire lo stadio. Mi vedo lì davanti a cinquantamila portoghesi. Sarebbe fantastico", si legge nella biografia della star, scritta daE poi? Il denaro e poco altro. Per chiudere, con meno stimoli, resterebbero i campionati minori. Dall'Arabia alla, per Cristiano c’è la fila. Negli States, in vista del prossimo(in compartecipazione con Messico e Canada), l’idea di portare uno dei giocatori più forti della storia europea stuzzica e non poco. Palla a Cristiano.