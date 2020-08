La scelta è stata fatta. Una strada tracciata su due fronti, Andrea Agnelli non torna indietro sulle linee guida della sua Juventus lanciate appena dopo la sfida col Lione. Il presidente bianconero ha dato un'impronta su cui non intende fare retromarcia: la Roma ha davvero corteggiato Fabio Paratici, ds bianconero su cui sono emerse voci d'addio nei giorni scorsi. Ma non se ne farà nulla. "La dirigenza non si tocca", Agnelli era stato chiaro e rispetterà la parola, Paratici rimarrà al timone dell'area tecnica anche per la prossima stagione. Più coinvolto che mai, riunioni con Pirlo e non solo.





CR7 E LE TENSIONI - La sensazione di tensione attorno a Cristiano Ronaldo raccontata all'estero non piace ugualmente al presidente. "Per noi è un pilastro", la linea tracciata anche in questo caso da Agnelli non ammette passi indietro. Agnelli stesso ha già parlato con Ronaldo e non vuole liberarsi del suo stipendio, anzi lo vede ancora al centro del progetto Juve. Questa l'idea che filtra dal club, nessun cambio di direzione dopo l'annuncio del presidente post-Champions League. Come per Paratici, anche per CR7 che la Juve non sta trattando in uscita a differenza di (tanti...) altri giocatori. Decide Agnelli. Anzi, ha già deciso.