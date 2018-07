Ronaldo il Fenomeno ha parlato ai microfoni di Mundo Deportivo in Spagna del caso di mercato del momento ovvero la possibile partenza di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid verso la Juventus: "Credo che alla fine Cristiano Ronaldo resterà al Real Madrid. Non ho parlato con lui, non so se andrà alla Juve. Cristiano non avrebbe problemi a giocare in Serie A. Di sicuro avrebbe meno spazi che nella Liga o in Premier. Ma la sua qualità gli farebbe superare senza problemi queste avversità. Cristiano sarà Cristiano a prescindere da dove giochi. Può giocare dove vuole, in qualsiasi club, farebbe sempre bene".