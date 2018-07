Il biografo di Cristiano Ronaldo Guillem Balague parla a Tuttosport del trasferimento di CR7 in bianconero:"Perchè la Juve? Per cercare l’amore che forse non sentiva più a Madrid. Amore e devozione, elementi essenziali per lui. Rotto qualcosa? Certamente c’erano stati degli attriti con Florentino Perez. Ronaldo non ha mai avuto la venerazione per il presidente di altri giocatori. E c’era stato il nodo del rinnovo del contratto. Quando ci fu il famoso scambio di battute nel quale, alla minaccia di Cristiano di andare via, Perez aveva risposto: portami i soldi con cui io, poi, mi posso comprare Messi e puoi andartene. E infine la questione con il fisco spagnolo ha ferito fortemente Ronaldo. Si aspettava maggiore protezione da parte del Real Madrid e si è, invece, sentito indifeso. Da parte loro, al Real hanno sempre detto: sono problemi tuoi con il fisco, cosa possiamo fare noi?".