Guillem Balague, biografo, tra gli altri, di Ronaldo, Messi e Guardiola parla a Sky Sport del trasferimento di CR7 alla Juventus: ​"Ronaldo voleva andare in un posto dove si sentiva amato. Non so se quello che è accaduto quella sera (riferito alla rovesciata allo Stadium ndr) lo abbia convinto ma negli ultimi due anni Ronaldo aveva provato ad andarsene. Nessuno aveva mai fatto l'offerta giusta. E' bello dire che dopo quel gol lui ha deciso di andare alla Juve. Di sicuro è stato bello. Ha sentito il rispetto che non sentiva a Madrid e ha reagito con umiltà. E' come la Juve, vuole sempre vincere. Non si stanca e quando c'è questa mentalità non vuoi mai smettere. Bisogna alimentare questa sensazione. A livello di calcio non ci sono trofei che dipendono solo da Cristiano. La Juve è migliore con Cristiano. i due brand si aiutano per essere i migliori al mondo."