. Noi che siamo cresciuti con l’idea che, come ci ha insegnato la mitologia. Ea che poi abbiamo avvicinato questa parola a chi ha sacrificato se stesso per gli altri:. Oppure a Garibaldi, l’eroe dei due mondi. Noi che, quando ci viene in mente un grande uomo, corriamo con il pensiero a, a, a. Se poi oggi pensiamo a, allora guardiamo a chi fatica e combatte per dare una speranza alla propria famiglia o per salvare una vita, lottando contro le ingiustizie, i disagi, le difficoltà.. Prendete. Lavora ogni giorno con un impegno straordinario, con una tenacia senza tempo, con un’abnegazione unica. E per questo lo ammiriamo, ovviamente.Un superprofessionista, un esempio di passione, un campione mai sazio? Macché.Noi incassiamo.Da qualche tempo - chissà chi ha introdotto questa moda -. Lo sei se giochi una bella partita, se batti un avversario forte e, naturalmente, se compi un’impresa sportiva rilevante. Ecco,che ha ottenuto il massimo da se stesso perché ha lavorato molto e bene, è stato intelligente e tenace, ha interpretato la partita meglio del tuo avversario. No. Tra coloro i quali usano con maggiore frequenza questa terminologia - se ci pensate abbastanza ridicola - c’è, per il qualei: da Buffon a Gattuso, a tutti i suoi compagni della Juve.E noi, poveri sciocchi, che pensiamo a Gandhi e Mandela.@steagresti