Un nome all'inizio solo sussurrato con timore, ma che con il passare delle ore diventa sempre più chiacchierato in casa Juventus: tiene banco in Italia e non solo il possibile trasferimento in bianconero di Cristiano Ronaldo, sempre più ai ferri corti con il Real Madrid e in particolare con il presidente Florentino Perez, con il quale ormai si è consumata una vera e propria rottura. L'edizione odierna di Marca riassume in alcuni punti essenziali i motivi che hanno portato a questa frattura tra la stella portoghese e il numero uno merengue, e il rifiuto a un corposo aumento dell'ingaggio è solo uno di essi: i due nodi che hanno più infastidito CR7 sono stati la mancata protezione del club nella sua querelle da quasi 20 milioni di euro con il Fisco spagnolo e, soprattutto, il fatto che Perez al posto di valorizzare il proprio campione si sia costantemente mosso per arrivare al suo successore designato, Neymar. Per questo, riferisce il quotidiano iberico, Ronaldo ha deciso di chiudere con il Real Madrid e cercare una nuova avventura, che la Juventus è pronta a offrirgli.



CLAUSOLA 'PRO-JUVE' - Mentre i bianconeri continuano a cullare il sogno di arrivare al portoghese, spunta un cavillo nel suo contratto che potrebbe favorire l'operazione imbastita da Jorge Mendes e dal duo Marotta-Paratici. Secondo quanto riferito da Tuttosport infatti, a gennaio sarebbe stata inserita una seconda clausola da 100 milioni di euro valida solo per l'estero (per tagliare fuori il Barcellona) e non per tutti i club: nella 'lista nera' stilata dal Real ci sarebbero PSG e big inglesi, il che ridurrebbe notevolmente la possibilità di incappare in aste per la Juve. Che continua a sognare Ronaldo, un sogno che di giorno in giorno si fa sempre meno astratto.