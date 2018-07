Incredibile ma vero. Anche il Napoli ha fatto un tentativo per Cristiano Ronaldo. E' quanto rivelano diverse testate in edicola oggi, da La Gazzetta dello Sport a Il Corriere dello Sport; gli ottimi rapporti tra l'agente Jorge Mendes e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha fatto sì che, seppur a livello informale e senza dare seguito ad alcune chiacchierate esplorative, il Napoli ha valutato tutti i pro e i contro di un'operazione da circa 350 milioni di euro, dall'impatto economico potenzialmente devastante.



Pur essendo cresciuto di molto il fatturato della società dal momento del suo arrivo e pur provando a ragionare sull'inserimento di una serie di clausole per tutelare la stabilità del club, De Laurentiis ha incassato con orgoglio l'accostamento con un giocatore della grandezza di CR7, ma ha dovuto declinare la proposta di Mendes perchè un acquisto di questo spessore avrebbe rischiato di portare pericolosissime conseguenze negli equilibri di spogliatoio.



Questo non significa che il Napoli non proverà a regalarsi prima della fine del mercato un nome importante; se sul fronte Cavani il presidente ha aperto da un lato mandando un messaggio al suo ex attaccante, invitandolo però a pesanti sacrifici in termini di ingaggio, il vero pallino del nuovo allenatore Carlo Ancelotti continua ad essere il "9" del Real Madrid Karim Benzema.