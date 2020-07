Da una partee dall'altra Zlatan, di mezzo un rigore, quello che dà il via alla rimonta delai danni della, fin lì avanti 2-0. Sembra un remake, per: l'ultimo rigore prima dell'addio rossonero lo aveva segnato a, in un derby, dopo che il brasiliano lo aveva stuzzicato; l'ultimo rigore, quello di oggi, arriva dopo il tentativo del portoghese di distrarlo. Invano.Zlatan Ibrahimovic, dopo che ilha aiutato Guida ad assegnare il tiro dal dischetto, appoggia con cura il pallone sul prato di. Dietro di lui Ronaldo che, dal limite dell'area, si avvicina lentamente, portandosi a pochi metri dallo svedese, urlando a Szczesny:, facendosi sentire per bene sia dal suo compagno di squadra che, ovviamente, dal grande rivale. Ibra assiste, poi si concentra sul pallone.Non c'è tempo per esultare: Rebic prende la palla e la porta a metà campo, ma. Sorriso e occhiataccia. Come quella che gli tira, accompagnata da una mano che mima il "bla-bla-bla", dopo un gol sbagliato. Come quella che gli lancia a fine partita, rientrato in campo a petto nudo. I mind games non funzionano con Ibra, che segna il quindicesimo rigore consecutivo in Serie A, dando il là alla rimonta rossonera. I due più grandi che si stuzzicano come bambini. E, forse, è anche questo il loro segreto.