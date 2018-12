Santiago Solari risponde a Cristiano Ronaldo. Nell'intervista concessa ieri il campione portoghese ha definito la Juventus come una squadra più unita e umile del Real Madrid. Oggi l'attuale allenatore delle Merengues ha voluto rispondere in conferenza stampa al CR7: "L'umiltà è la virtù dei grandi. Lo spogliatoio del Real Madrid è grande e umile e lo ha dimostrato. Cristiano Ronaldo è nostro per sempre, è la storia recente di questo club e i suoi sentimenti non li può giudicare nessuno. Gareth Bale ci tiene in corsa per il titolo".