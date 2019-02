Serata a due facce per Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che però non ha portato una vittoria alla Juventus contro il Parma. Ecco le sue parole a Dazn nel post partita: "Questo è il calcio, sono contento per i gol ma non per il pareggio. Il Parma ha aspettato i nostri errori, nel finale ci siamo un po' abbassati e il Parma ha sfruttato i nostri errori. Ripeto, questo è il calcio, purtroppo. Colpa dei carichi di lavoro? Non penso che sia questo, sono stati due nostri errori tattici e basta. Il calcio è così, tutti guardano la Juve perché è la squadra migliore, dobbiamo stare tranquilli. Se siamo preoccupati? Nessuna preoccupazione, abbiamo fiducia nella squadra, nell'allenatore e nello staff. Lavorano tutti benissimo e siamo tutti tranquilli, sarà un grande anno per la Juve".